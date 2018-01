Die maltesische Bevölkerung gehört, bedingt durch die Besiedlung hauptsächlich von Sizilien her, am ehesten der romanischen Volksgruppe an. Von den ca. 435.000 Einwohnern leben auf Malta selbst knapp 400.000, auf Gozo rund 35.000; dazu kommen knapp 200.000 Malteser, die als Auswanderer oder Gastarbeiter dauerhaft im englischsprachigen Ausland oder in Italien leben. Als Folge der Kolonialzeit bilden Briten noch heute die größte Minderheit Maltas mit rund 7.000 Mitgliedern. Malta gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen Europas.