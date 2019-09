Bäckeramtshaus und Knochenhaueramtshaus am Marktplatz in Hildesheim.

"Beets, Roses and the meaning of life" (Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens) lautet das Motto der 100.000-Einwohner-Stadt nur etwa 35 Kilometer südlich von Hannover. Dabei stehen die Rüben für Landwirtschaft und Bodenständigkeit, die Rosen für Schönheit und Lebenswillen. "Wir bewerben uns mit der umliegenden Region", sagt Thomas Harling, Leiter des Projektbüros Kulturhauptstadt Hi2025. Der 1.000-jährige Rosenstock am Dom hängt eng mit dem Gründungsmythos der Stadt zusammen. Der Mariendom und die Kirche Sankt Michaelis wurden 1985 samt ihrer Kunstschätze in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Die Idee zur Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt stammt laut Harling nicht aus dem Rathaus, sondern aus der Stadtgesellschaft.