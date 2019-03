1795 wurden hier alle Särge geplündert - es wurde mit den Schädeln der Toten Fußball gespielt und mit den Knochen getrommelt. Rob Tigchelaar, Küster in Leeuwarden

In der Groote Kerk liegt Marie Luise von Hessen-Kassel, die einst Stadthalterin in Leeuwarden war, begraben. Hier bereitet man sich gerade auf ein sehr besonderes Theaterstück vor: Revoluzzer, Abenteurer und Idealisten versammeln sich und fordern: Demokratie. Jetzt! "Genau wie 1795", erklärt Küster Rob Tigchelaar stolz. "1795 wurden hier alle Särge geplündert - es wurde mit den Schädeln der Toten Fußball gespielt und mit den Knochen getrommelt". Die Gebeine wurden wieder eingesammelt auf die Särge verteilt. Doch 80 Jahre später behauptet plötzlich ein Edelmann aus Den Haag, er sei im Besitz von Marie-Luises Schädel. "Der Schädel wurde dann heimlich hierhergebracht. Darum liegen zwei in ihrem Sarg und bis heute wissen wir noch nicht, welcher der richtige ist", fügt der Küster schmunzelt hinzu.



Diese Geschichte hat die junge Theaterregisseurin Sjoeke-Marije Wallendal zu ihrem Stück inspiriert. Die Kirchenbänke wurden abgebaut, in der Mitte ein Podium installiert. Gespielt wird nicht nur hier, sondern auch in Seitenräumen. Das Publikum wird nicht rumsitzen, sondern in zehn Gruppen geteilt. Wie ein Schwarm folgen die Zuschauer dann jeweils einer historischen Figur. "Es ist wie im wirklichen Leben, man sieht nur seine eigene Blase und bekommt immer nur ein Teil des Ganzen zu sehen", schwärmt sie. Ein anderes Theaterstück wird im Sommer in einem riesigen Gewächshaus die Situation polnischer Erntearbeiter in Friesland thematisieren.