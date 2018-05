Die Geschichte des Karnevals ist eine Geschichte des Widerstands. Evelyn Bastos, Karnevalskönigin der Sambaschule "Mangueira"

Rios Kulturschaffende und Karnevalisten nehmen ihm das nicht ab. Leandro Vieira, der künstlerische Leiter der renommierten Sambaschule "Mangueira", unterstellt gegenüber dem ZDF ganz klar religiöse Motive: "Dieses konservative Denken widerspricht jeder wirtschaftlichen Logik, auf fast schon kriminelle Weise." Er verweist darauf, dass der Karneval jedes Jahr rund eine Million Touristen in die Stadt lockt und somit ein Vielfaches der Subventionen zurück in die Rathauskasse spült. Die Karnevalskönigin der "Mangueira", Evelyn Bastos, will dagegen halten. "Die Geschichte des Karnevals ist eine Geschichte des Widerstands", so Bastos, "wir müssen nun Stärke zeigen."