Wettkampfstätte im Gangneung-Olympia-Park in Südkorea. Quelle: -/kyodo/dpa

Nach der Einigung mit Südkorea auf seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang will Nordkorea zunächst über die Entsendung eines Künstlerensembles reden. Dazu soll an diesem Montag im Grenzort Panmunjom ein gemeinsames Treffen "auf Arbeitsebene" stattfinden, wie das Vereinigungsministerium in Seoul mitteilte.



Die jüngsten Signale der Annäherung zwischen beiden Koreas haben die Angst vor einer Eskalation des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm erheblich verringert.