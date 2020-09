Vorsitzender der Kulturministerkonferenz Bernd Sibler. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Förderung von ländlichen Räumen ist aus Sicht des neuen Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz, Bayerns Kunstminister Bernd Sibler, ein Schwerpunkt der Arbeit in diesem Jahr. "In vielen Bereichen in Westeuropa führen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in städtischen und ländlichen Regionen zu einem sehr unterschiedlichen Lebensgefühl", sagte der CSU-Minister.



"Deshalb werden wir uns Gedanken darüber machen, wie eine solide Infrastruktur in ländlichen Bereichen finanziert und vorgehalten werden kann."