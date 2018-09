Generalintendant Christoph Dittrich: "Für Angst muss sich niemand entschuldigen, aber man muss sich darum kümmern." Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Schneller konnte die Kulturszene in Chemnitz reagieren. Die Kunstsammlungen zogen eine für Anfang 2019 geplante Präsentation von Videoarbeiten des Künstlers Mario Pfeifer vor. "Again" arbeitet einen Vorfall aus dem sächsischen Arnsdorf vom Mai 2016 auf. Damals war ein Flüchtling nach einem Streit in einem Supermarkt des Ortes an einen Baum gebunden, der spätere Prozess gegen vier Tatverdächtige aber wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Die Chemnitzer haben aufwühlende Wochen hinter sich. Das erzählt auch der Generalintendant der Städtischen Theater, Christoph Dittrich. Hooligans, Übergriffe, Hitlergrüße - erst sei da ein Schock gewesen, erzählt er. Dann habe man sich gesammelt, mit dem Gedanken "Nein, das sind wir nicht". Die Bühnen organisierten ein Konzert mit Beethovens 9. und der "Ode an die Freude" unter freiem Himmel. Für viele ein Gänsehautmoment, bei dem sich unter Tränen die Anspannung löste - für Dittrich ein "unglaublich bewegender Moment".



Es gab auch viel Nachdenken - was war denn eigentlich los? Dittrich sah Angst, Sorge, Rassismus und Hetze. "Für Angst muss sich niemand entschuldigen, aber man muss sich darum kümmern." Trost gab es laut Dittrich auch von einem Musikensemble aus dem britischen Leeds, das erzählte, in ihrer Stadt hätte so etwas auch passieren können.Dass Chemnitz ins Rennen um die Europäische Kulturhauptstadt 2025 geht, steht für Dittrich außer Frage: "Jetzt erst recht." Er weiß, dass die Chemnitzer Nachrichten vom hässlichen Deutschland um die Welt gingen. Aber er sagt, es komme darauf an, wie man mit solchen Ereignissen umgehe. Die Bühne will da weiter Flagge zeigen. So soll beispielsweise die Oper "Die weiße Rose" über die Nazi-Widerstandsgruppe gezeigt werden - als Protest dagegen, dass fremdenfeindliche Demonstranten weiße Rosen trugen.