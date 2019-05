Nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat Frankreich beim Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame Hilfe angeboten. Allein in ihrem Ministerium seien mehr als 900 konkrete Angebote eingegangen, sagte Grütters nach einem Treffen mit Frankreichs Kulturminister Franck Riester in Paris.



Deutschland könne Eichenholz für den abgebrannten Dachstuhl liefern. Konkrete Vereinbarungen gebe es noch nicht. Man müsse den Franzosen erstmal Zeit lassen, den Sachstand zu ermitteln, so Grütters.