Monika Grütters will mehr Digitalisierung im Kulturbereich. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will in einer zweiten Amtszeit in einer neuen Großen Koalition auch strukturelle Reformen angehen. Sie wünsche sich zum Beispiel, "dass wir bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schauen, wie können wir die noch besser zukunftsfähig machen".



Vorangebracht werden sollten außerdem die Digitalisierung im Kulturbereich. Dies seien wichtige Themen, die man nur angepackt bekomme, "wenn man sich in der ersten Amtszeit Kredit erworben hat".