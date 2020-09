Demnächst stehen die schriftlichen Abiturprüfungen an. Archivbild

Quelle: Thomas Warnack/dpa

Die Kultusminister der Länder wollen sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus für die kommenden Abiturprüfungen wappnen. Bei der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag und Freitag in Berlin würden sich die Minister "intensiv zum Umgang mit den Coronavirus austauschen", sagte KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) der Funke Mediengruppe.



Dabei soll es um die Frage gehen, wie das Abitur 2020 unter diesen Bedingungen stattfinden könne. Gleiche Überlegungen müsse es auch für Prüfungen an beruflichen Schulen oder Unis geben.