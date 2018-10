Der Geburtenanstieg ist verschlafen worden. Heinz-Peter Meidinger, Präsident deutscher Lehrerverband

Der Deutsche Lehrerverband sieht vom bereits bestehenden Lehrermangel besonders die Grund- und Förderschulen betroffen, wie Präsident Heinz-Peter Meidinger sagte. "Der größte Lehrermangel ist derzeit an Grundschulen. Der Geburtenanstieg ist verschlafen worden", sagte Meidinger im ZDF-Morgenmagazin. Dramatisch sei die Situation oft in den Stadtstaaten, aber teils auch in den ostdeutschen Bundesländern. Als Reaktion würden Klassen vergrößert und Unterricht verkürzt. Zudem würden die Länder versuchen, Pensionisten zu gewinnen, Studenten, Seiteneinsteiger. "Drei von vier Neueinstellungen in Berlin in Grundschulen sind Seiteneinsteiger", sagte Meidinger. Viele würden mit einwöchigem Crashkurs an die Schulen geschickt.