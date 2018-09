Die EZB kassiert Strafzinsen von Banken, die Gelder dort parken. Quelle: Boris Roessler/dpa

Immer mehr Banken geben die Strafzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) an Kunden weiter. Sie nutzen die Option, die Finanzierungskosten zu senken, indem sie negative Zinsen vereinnahmen, schreibt die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Auch Einlagen privater Haushalte werden von den Instituten teils negativ verzinst.



Die EZB kassiert 0,4 Prozent Strafzinsen für Gelder, die Banken bei ihr parken. In der Auswertung sind Daten von 223 Instituten in Deutschland berücksichtigt.