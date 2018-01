Kurze Zeit später raste ein Auto in eine Menschenmenge. Nach Angaben von Augenzeugen fuhr der dunkle Wagen absichtlich in eine Gruppe linker Gegendemonstranten. "Er hat Gas gegeben und alle umgefahren", sagte ein Augenzeuge. "Dann hat er zurückgesetzt und ist nochmal in uns reingefahren." Er sprach von rund einem Dutzend Verletzten. Die Polizei erklärte, es habe "zahlreiche Verletzungen" gegeben.

Eine Zeugin sah mehrere Verletzte, die am Boden lagen, sowie Menschen, die weinten. Rettungskräfte bemühten sich um die Opfer, auch die Feuerwehr war im Einsatz. Schwerbewaffnete Polizisten sicherten den Tatort ab.