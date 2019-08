Am vergangenen Samstag waren in Moskau bei einer erlaubten Kundgebung mehrere Zehntausend Menschen für demokratische Wahlen und gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. An den zwei Wochenenden davor verweigerten die Behörden eine Genehmigung für Proteste. Es gab dennoch Proteste, gegen die die Polizei hart vorging. Es gab mehr als 2.000 Festnahmen. Dies sorgte international für Kritik.