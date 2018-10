Tausende demonstrieren in Rio de Janeiro für Jair Bolsonaro. Quelle: Fabio Teixeira/dpa

Auch in weiteren Städten des südamerikanischen Landes gingen Menschen zur Unterstützung Bolsonaros auf die Straßen. Aus der ersten Runde der Präsidentenwahl Anfang Oktober war Bolsonaro mit 46 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen.



Am 28. Oktober trifft er in der Stichwahl auf den Zweitplatzierten Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei. Bolsonaro polarisiert immer wieder mit abfälligen Bemerkungen über Minderheiten, Frauen, Homosexuelle und Schwarze sowie mit seiner Sympathie für die Militärdiktatur (1964-1985). Die Kundgebungen für ihn am Sonntag folgten Demonstrationen gegen ihn am Samstag.