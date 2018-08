Am Sonntag hatte es zwei Demonstrationen als Reaktion auf eine tödliche Messerattacke am Rande des Stadtfestes gegeben. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter, einen 22-jährigen Iraker und einen 23-jährigen Syrer, wurde am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl erlassen. Gegen die Männer werde wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag ermittelt. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Über das Motiv für die tödliche Auseinandersetzung wurde am Montag nichts bekannt. Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden hat die Ermittlungen übernommen.



Am Rande des Festes war es nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag zu einer "Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten" gekommen. Dabei wurde ein 35-jähriger Deutscher getötet. Zwei weitere 33 und 38 Jahre alte Männer sollen schwer verletzt worden sein. Die Polizei hatte die beiden Verdächtigen noch in der Nacht festgenommen, ohne zunächst ihre Nationalitäten zu nennen.