Kunst aus Guantanamo Quelle: Maya Dähne

In den ersten Jahren entstanden viele Kunstwerke in Guantanamo heimlich - Blumenmuster etwa, in Styropor-Becher geritzt. Die Gefangenen benutzten Materialien, die sie in ihren Zellen vorfanden. Erst 2009 wurde den Häftlingen offiziell erlaubt, zu malen. Um Spannungen und Zusammenstöße zwischen Insassen und Wachpersonal zu entschärfen, gibt es seitdem einmal wöchentlich Kunstunterricht für die Gefangenen. Die Häftlinge, die daran teilnehmen, bleiben an den Füßen gefesselt und werden streng überwacht, spitze Gegenstände wie Bleistifte sind verboten. Jedes Blatt Papier muss inspiziert und freigegeben werden. Die fertigen Bilder durften die Anwälte, nach ausführlicher Inspektion und Freigabe durch das Militär, mitnehmen und an die Familien der Gefangenen weiterleiten.