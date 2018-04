Amedeo Modigliani Ausstellung in London Quelle: Stephen Chung/London News Pictures via ZUMA/dpa

Die sinnlichen Akte, Skulpturen und Porträts des italienischen Malers und Bildhauers Amedeo Modigliani (1884-1920) sind Thema einer neuen Ausstellung in der Tate Modern in London. Die Tate hat dazu rund 100 Werke zusammengetragen.



Die Schau bietet nach den Worten von Tate-Direktorin Frances Morris die Chance der Neubewertung eines der "in der Geschichte verlorenen" größten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung "Modigliani" wird von 23. November bis zum 2. April 2018 gezeigt.