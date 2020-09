Das Riesenrad in Prypjat gehört zum mittlerweile berühmten Freizeitpark in Tschernobyl.

Quelle: ZDF

Heute ist hier etwas Besonderes geplant, der Künstler Valeriy Korschunow präsentiert sein Kunstwerk. Ein 18 mal 85 Meter großes Wandgemälde im Sowjet-Stil, direkt am Atomkraftwerk. Es soll Hoffnung symbolisieren an einem Ort, der so sehr mit Leid, Zerstörung, Lügen und Tod verbunden ist. "Wenn man mit einem für die Ukrainer so tragischen und emotionalen Thema arbeitet, muss man sehr sensibel sein", erzählt uns der Künstler. "Viele Leute haben eine Verbindung zu der Tragödie. Manche sagen, es ist ein tolles Projekt, andere finden, dass man hier in der Sperrzone nichts machen sollte."



Gewidmet hat Korschunow das Wandbild den Arbeitern, die hier noch jeden Tag ins Kraftwerk kommen. Dort ist gerade Schichtwechsel und den Angestellten gefällt das Bild. Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen ukrainischen Ministerien und wenn es nach Präsident Selenskyi geht, sollen noch mehr Touristen nach Tschernobyl kommen, um zu sehen, was hier am 26. April 1986 passiert ist. Das Interesse an diesem Ort ist derzeit so groß wie noch nie. Das liegt auch an der düsteren TV-Serie "Chernobyl", die schonungslos die Fehler und Lügen der Sowjetregierung in Szene gesetzt hat.