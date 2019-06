Künstlerisch wird es erst, wenn man der Software eine weitere Komponente einpflanzt, nämlich die Möglichkeit zu lernen und kreative Entscheidungen zu treffen. Das ist durchaus machbar. So arbeitet der Münchner Künstler Mario Klingemann mit Algorithmen und umfangreichen Fotodatenbanken, aus denen der Computer selbständig Kunstwerke erschafft. Und holländische Wissenschaftler fütterten einen Computer mit Bildern des Alten Meisters Rembrandt van Rjin - und erzeugten so daraus ein neues Gemälde namens "The Next Rembrandt", das sogar Experten täuschte.