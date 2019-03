Es ist unser Auftrag, die Ursachen dessen, was in der Gesellschaft passiert, zu spiegeln, zu hinterfragen und zu erforschen. Marc Grandmontagne, Direktor Deutscher Bühnenverein

Auch für Marc Grandmontagne ist es an der Zeit, als Akteure des öffentlichen Lebens entsprechend Position zu beziehen. Der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins mahnt: "Es ist unser Auftrag, die Ursachen dessen, was in der Gesellschaft passiert, zu spiegeln, zu hinterfragen und zu erforschen. Wir dürfen eine solche Aktion der Solidarität aber nicht als Anlass nehmen, um uns in einem Gefühl der Stärke zurückzulehnen."