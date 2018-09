Wiederaufbau der Mauer als Kunstprojekt umstritten. Archivbild Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Das Land Berlin will sich in das Genehmigungsverfahren für das umstrittene Kunstprojekt "DAU" nicht einschalten. "Es ist nicht am Senat, da in irgendeiner Weise Druck auszuüben", versicherte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses.



Über die Genehmigung müssten ausschließlich Bezirk und Sicherheitsbehörden entscheiden, sie hätten am Schluss auch die Verantwortung. Bei dem Projekt soll hinter der geplanten Betonmauer Diktatur erfahrbar gemacht werden.