Einmal in der Woche gibt es eine Kinderstunde in der Kulturfarm. Dann kommen Favaras Jüngste zusammen und beschäftigen sich spielend mit Architektur und Kunst - mit denen sie sonst vielleicht nie oder erst sehr spät in Berührung gekommen wären in dieser armen und erzkonservativen Gegend Siziliens. Aber so lernen schon die Kleinsten in dieser Festung der Fantasie die unbegrenzten Möglichkeiten ihrer Vorstellungskraft und der Kunst kennen. Und dass man die Dinge nicht nur so sehen soll, wie sie sind. Sondern auch wie sie sein könnten ...