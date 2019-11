Kulturgüter aus öffentlichen Museen sind im Prinzip nicht versichert, Schäden über die sogenannte Staatshaftung gedeckt. Für öffentliche Museen ist die Staatshaftung attraktiv, da sie keine Versicherungsbeiträge entrichten müssen. "Das ist so üblich", sagt Kunstversicherer Stephan Zilkens. "Wollen Sie beispielsweise Kunst und Juwelen im Wert von einer Milliarde versichern, müssen Sie mit einer Prämie von 150.000 bis 300.000 Euro jährlich rechnen. Das lohnt sich für die meisten staatlichen Museen nicht."



Leihgaben hingegen seien meistens versichert. Auch der Grüne Diamant aus der Dresdner Sammlung, der zur Zeit im Metropolitan Museum of Art in New York gezeigt wird, ist für die Präsentation in Übersee versichert. Sobald er an seinen angestammten Ort zurückkehrt, entfällt der Schutz - dann haftet wieder der Staat.