Mehr als 8.000 Besucher haben sich am ersten Wochenende die Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf angeschaut. "Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist schon eine ordentliche Menge", sagte eine Sprecherin der Kunstsammlung.



Die Ausstellung zeigt bis zum 1. September neun, teils sehr große Installationen sowie Fotos, Skulpturen und Filme des Künstlers. Es ist laut Museum die bislang größte Schau seiner Arbeiten in Europa.