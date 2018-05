Die Rockefeller-Sammlung brachte 830 Millionen Dollar ein. Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Die Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller ist mit einem Erlös von 830 Millionen Dollar (697 Millionen Euro) die bisher teuerste versteigerte Privatkollektion. Diese Summe kam über mehrere Tage beim Auktionshaus Christie's in New York zusammen.



Unter den über 1.500 Kunstgegenständen sind wertvolle Gemälde, antike Möbel, Porzellan, Skulpturen und Dekor. Der Rockefeller-Besitz hatte bereits am ersten Tag den Rekord von Yves Saint Laurent (373 Millionen Euro) gebrochen.