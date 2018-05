Die Kunstsammlung von David Rockefeller wird versteigert. Quelle: D. Pickoff/AP/dpa

Die Kunstsammlung des US-Milliardärs David Rockefeller soll im Frühjahr in New York versteigert werden. Die erwarteten Erlöse in Millionenhöhe sollen komplett für wohltätige Zwecke gespendet werden, teilte das Auktionshaus Christie's mit.



Unter den Werken sind Bilder von Künstlern wie Claude Monet, Henri Matisse und Pablo Picasso. Allein für Picassos Gemälde "Fillette a la corbeille fleurie", das in Rockefellers Privatbibliothek hing, erwartet das Auktionshaus rund 70 Millionen Dollar.