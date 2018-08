Maria Magdalena Ludewig, Kuratorin Quelle: ZDF

In einem Gespräch mit der Kuratorin der Biennale Maria Magdalena Ludewig wird klar: genau das sollte das Projekt bezwecken. "Ich denke, dass Kunst dazu da ist, die Dinge sichtbar zu machen, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben durch die Aufstellung der Statue, ist, dass Konflikte und Bruchlinien in den Diskussionen sichtbar geworden sind, die da sind, aber oftmals kein Forum finden", sagt Ludewig.



"Die Statue ist zu einem offenen Ort der Auseinandersetzung geworden, den ich sehr produktiv und spannend fand." Die Kunstfreiheit sei im Grundgesetz verankert.