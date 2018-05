Türkische Politiker durften auf einer Kölner Demo nicht sprechen. Quelle: Wolfram Kastl/dpa

Die Kölner Polizei hat bei einer Demonstration von Kurden den Auftritt zweier türkischer Oppositionspolitiker untersagt. Nach Angaben eines Sprechers hat der Versammlungsleiter das Verbot akzeptiert. NRW setzt damit eine Vorgabe des Auswärtigen Amtes in Berlin durch.



Danach dürfen ausländische Amtsträger drei Monate vor Wahlen in ihrem Heimatland in Deutschland keinen Wahlkampf betreiben. In der Türkei finden am 24. Juni gleichzeitig Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.