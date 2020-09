In mehreren deutschen Städten werden Demos erwartet.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Bei einer Großdemonstration in Köln gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien werden laut Polizei mehr als 20.000 Menschen erwartet. Da mehrere Tausend Teilnehmer als gewaltbereit eingeschätzt würden, prüfe man ein Verbot, so die Polizei. Das könne auch kurz vor Beginn verhängt werden.



Europaweit sei im kurdischen Milieu zu den Protesten in Köln aufgerufen worden. "Wir rechnen damit, dass Teile bewaffnet sein werden", sagte der Kölner Polizeipräsident. Proteste soll es auch in Berlin und Frankfurt geben.