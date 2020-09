Ende 2014 rückte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die kurdische Grenzstadt Kobane vor. Die Kämpfe fanden international große Aufmerksamkeit, weil Kameras die Schlacht von einem Hügel in der benachbarten Türkei filmten. Kobanes Fall schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Dass die Kurden den Ort halten und den IS vertreiben konnten, gilt ihnen heute als Heldentat. Die USA erkoren die YPG sogar zu ihrem wichtigsten Verbündeten in Syrien. An der Spitze der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahm die Miliz Quadratkilometer für Quadratkilometer des IS-Herrschaftsgebietes ein und eroberte in diesem April auch die letzte Hochburg der Extremisten.