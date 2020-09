Dennoch ist es bereits in mehreren deutschen Städten zu Gewalt gekommen. Türken und Kurden hierzulande sind durch den Konflikt sehr emotionalisiert. Gewaltbereite, nationalistische Kräfte könnten die Situation durchaus für ihre eigene Agenda nutzen, sagt auch Caner Aver vom Zentrum für Türkeistudien in Essen. Weitere Gewalt ist also nicht auszuschließen.



So flogen in Bottrop bereits Steine als kurdische Demonstranten und Passanten türkischer Herkunft aufeinandertrafen. In Lüdenscheid wurde ein türkischstämmiger Mann schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Auch in Herne sind ein Kiosk und ein türkisches Café von kurdischen Demonstranten angegriffen worden. Laut der Polizei in Herne war die Stimmung vor Ort "aufgebracht."