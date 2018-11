Zu einem folgenschweren Missverständnis kam es 2016 in der Mannheimer Philippuskirche. Dort hielt eine Reinigungskraft das Werk "Behausung 6/16" der Künstlerin Romana Menze-Kuhn schlichtweg für Müll. Teile der Installation landeten folgerichtig in der Tonne. Als sie die zu bizarren Formen gefalteten, goldfarbenen Rettungsfolien auf dem Fußboden des Gotteshauses sah, dachte sich die gewissenhafte Reinigungskraft nur eines: "Das muss weg."



Dass die Installation als Sinnbild für Menschen in Not auf der Suche nach einer Unterkunft gestanden hat, war für sie wohl nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich. Weil sich das Kunstwerk nicht mehr reparieren ließ, baute die Künstlerin die Mülltonne, in die ihre Kunst geworfen worden war, kurzerhand einfach mit in das Werk ein.