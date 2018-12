Ebenfalls unzufrieden war ein Mann bei Augsburg - allerdings nicht mit den Geschenken, sondern mit dem Essen. So endete ein festliches Weihnachtsessen mit Braten mit einem Polizeieinsatz. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war am ersten Weihnachtstag ein Mann mit seiner Familie in einem Hotel in Gersthofen erschienen, um ein zünftiges Mahl einzunehmen. Als es an das Zahlen gehen sollte, stellte sich das Familienoberhaupt quer. Der Mann weigerte sich, die Rechnung vollständig zu begleichen. Unter anderem reklamierte er die Qualität von drei Zwiebelrostbraten, die teilweise schon verzehrt waren. Das Hotelmanagement wies die Reklamation zurück. Schließlich rückte die Polizei an. Auch das konnte den Mann nicht zum Bezahlen der Rechnung animieren - das Weihnachtsessen endete mit einer Anzeige wegen Zechbetrugs.