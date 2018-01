Wallabys gehören zur Familie der Kängurus. Symbolbild Quelle: Craig Pentland/CRAIG PENTLAND/dpa

Ein kleines Känguru hat in Sydney kurzzeitig für eine Unterbrechung des Verkehrs auf einer der Hauptbrücken der australischen Metropole gesorgt. Das Sumpfwallaby war auf der Harbour Bridge in Richtung Zentrum gehüpft, bevor es von der Polizei gefangen werden konnte.



Das Wallaby-Männchen sei über alle acht Fahrspuren der Brücke gehüpft. Als das Beuteltier in Richtung der Cahill-Schnellstraße, die zum berühmten Opernhaus in Sydney führt, abbiegen wollte, habe ein Polizist es niedergerungen.