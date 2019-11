Ein kurioser Fall beschäftigt die tschechische Polizei. Archiv.

Ein Dieb hat in Prag ein Auto gestohlen, in dem ein sechs Monate altes Baby saß. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Der Täter ist weiter auf der Flucht. Er entdeckte das Mädchen, das in einer Babyschale auf dem Rücksitz schlief, laut Polizei erst nach rund fünf Kilometern Fahrt.



Dann setzte er es auf einem Parkplatz aus, wo es von einer Passantin entdeckt wurde. Dem Baby geht es gut. Es ist wieder bei seiner Mutter. Das Auto wurde inzwischen im beschädigten Zustand aufgefunden.