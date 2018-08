Am 19. Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in die Buden an der Gedächtniskirche gelenkt. Bei dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland wurden nach Becks Worten zwölf Menschen getötet und über 70 Menschen "an Leib und Seele" verletzt. Viele seien noch in Behandlung, einige würden ihr ganzes Leben schwerstbehindert bleiben.