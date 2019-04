Mit dem Britpop gefeierter Gruppen wie Oasis ("Wonderwall") und Blur ("Beetlebum") folgten weitere musikalische Sargnägel. In ihrem jugendlichen Überschwang und dem Wunsch nach Anerkennung sagten die Briten der bisweilen depressiven Grunge-Phase den Kampf an. Zum Nirvana-Titel "I Hate Myself And I Want To Die" (Ich hasse mich und ich will sterben) erklärte Oasis-Sänger Noel Gallagher in einem Interview: "Das mache ich nicht mit."