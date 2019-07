Jeden Samstag können E-Rollerfahrer, die sich noch wacklig auf den Rädern fühlen, an einem Gratiskurs hinter dem Pariser Rathaus teilnehmen. Veranstaltet werden sie von einem der großen Anbieter von Leihrollern. Die haben derzeit allen Grund, die Nutzer zu sicherem Fahren anzuleiten, denn seit der Einführung der Elektroroller in Paris herrschte in der Stadt grandioses Mobilitätschaos.



"Die Roller haben sich hier sehr schnell verbreitet. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen geworden, allein in Paris gibt es eine Million Nutzer. Allerdings haben sich manche ein ziemlich schlechtes Verhalten angewöhnt", räumt Arthur Louis Jacquier ein, Chef des Roller-Anbieters Lime in Frankreich.