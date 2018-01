Mit Blick auf die Regierungsbeteiligung der rechten FPÖ sagte Merkel, die Bundesregierung werde die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen. Kurz steht seit Dezember an der Spitze einer Regierung von ÖVP und FPÖ. Der 31-Jährige kam einen Monat nach Bildung der rechtskonservativen Regierung in Österreich erstmals in seiner neuen Funktion nach Berlin.