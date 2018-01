Angesprochen auf seinen rechtspopulistischen Koalitionspartner FPÖ und rechtsradikale Umtriebe einzelner Mitglieder dieser Partei, erklärte Kurz: "In Österreich gibt es eine eindeutige Gesetzlage, klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Darüber hinaus gibt es schon noch sowas wie Meinungsfreiheit, und das ist gut so." Seine ÖVP habe die Wahl klar gewonnen. "Und es gab eine zweite Partei, die auch stark zugenommen hat." Daher habe er diese Regierung gebildet, die klar pro-europäisch ausgerichtet sei. "Jetzt sollte man uns am Programm und an den Taten messen." Kurz betonte, sein Regierungsprogramm trete klar gegen Antisemitismus auf. Und es sei deutlich pro Israel.