Otto Waalkes beim Wacken Open Air. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Der Komiker Otto Waalkes hat beim Musikfestival "Wacken Open Air" einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Tausende Musik-Fans feierten bei seinen Klassikern wie "Friesenjung". Knapp zwei Wochen nach seinem 70. Geburtstag machte der Ostfriese Party beim Metal-Spektakel in Schleswig-Holstein.



In Wacken ist heute der letzte offizielle Festivaltag dieses Jahres. Rund 75.000 zahlende Besucher sind zur 29. Auflage des Festivals in die 1.800-Seelen-Gemeinde gereist.