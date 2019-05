Der Sonnenuntergang färbt den Gipfel des Mount Everest. Archivbil

Quelle: Zhang Rufeng/XinHua/dpa

Kurz nach Beginn der diesjährigen Hauptklettersaison am Mount Everest hat es dort einen Todesfall gegeben. Ein indischer Bergsteiger wurde am Mittwoch in seinem Zelt im Lager auf etwa 8.000 Metern tot gefunden. Das teilte der Chef des nepalesischen Touranbieters Seven Summit Treks, Mingma Sherpa, mit.



Seit Mittwoch gilt auch ein irischer Bergsteiger als vermisst. Es wird nach ihm gesucht. Im Himalaya-Gebirge sind in dieser Saison bereits mehrere Bergsteiger verunglückt.