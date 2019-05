Aber heute ist, wie so oft in diesen Tagen, alles anders in Österreich. Gemeinsam stürzen FPÖ und SPÖ den Kanzler und seine frisch bestellte Expertenregierung. Für die Rechtspopulisten war das Misstrauensvotum die Gelegenheit, sich am Kanzler zu rächen, vor allem nach dem Rausschmiss des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Für die SPÖ war die Vertrauensabstimmung die wohl einzige Gelegenheit, um dem beliebten Kanzler einen Dämpfer zu verpassen.