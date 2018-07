Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angekündigt, während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes einen Schwerpunkt auf den Kampf gegen illegale Migration zu legen. Der Schutz der Bevölkerung müsse in Europa oberste Priorität haben, sagte Kurz vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg.



Ein "Paradigmenwechsel" hin zu einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen sei daher nötig. Österreich hatte am Samstag von Bulgarien den rotierenden EU-Ratsvorsitz übernommen.