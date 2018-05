Der Schamane Angaangaq ist der Älteste der Eskimo-Kalaallit aus Westgrönland. Quelle: ZDF/Ralf Gemmecke

Wenige Tage vor der Bonner Klimakonferenz haben US-Behörden einen düsteren Klimareport veröffentlicht. Brisant: Er widerspricht in weiten Teilen der Position der Trump-Regierung. In dem Bericht wird klar ausgedrückt, dass die globale Erwärmung zum weitaus größten Teil von Menschenhand verursacht werde.



Trotz dieses krassen Kontrasts versuchte das Weiße Haus nicht, den Report zu blockieren. Experten meinten, es habe auch keine Änderungen an den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen gegeben.