EU-Osterweiterung jährt sich zum 15. Mal. Archivbild

Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft haben kurz vor dem 15. Jahrestag der EU-Osterweiterung vor einem Rückfall in nationalistische Denkmuster gewarnt.



"Eine Trendwende hin zu politischer und wirtschaftlicher Abschottung dürfen die Menschen in Ost- und Mitteleuropa nicht mehr zulassen", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, zum Jubiläum am 1. Mai. Gerade im Osten Europas werde der Beweis geführt, dass die EU zum gegenseitigen Vorteil sei.