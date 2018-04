Ein Grasfrosch sitzt auf einem Farn. Quelle: Cori Richards-Zawacki/dpa

Nach einer Pilzepidemie haben sich einige fast ausgestorbene Frösche und andere Amphibien in Panama wieder erholt. US-Forscher von der University of Nevada in Reno fanden heraus, dass sich der Erreger seitdem nicht verändert hat und genauso infektiös ist, wie zuvor.



Die Studie unterstützt daher die These, wonach die überlebenden Tiere inzwischen eine gewisse Immunität gegen den Pilz haben. Die Wissenschaftler erhoffen sich auch generelle Erkenntnisse zu Überlebenschancen nach Epidemien.