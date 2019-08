Die Präsidenten Wladimir Putin und Emmanuel Macron. Archivbild

Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin AP/dpa

Wenige Tage vor dem Gipfel der G7-Industriestaaten in Frankreich empfängt Staatschef Emmanuel Macron seinen russischen Kollegen Wladimir Putin. Ein wichtiges Thema bei dem Arbeitstreffen in Fort Bregancon sei der Konflikt in der Ukraine, hieß es aus Elyseekreisen. Man wolle einen Raum für Dialog mit Russland schaffen.



Moskau sei ein notwendiger Partner bei der Deeskalation internationaler Konflikte. Weitere Themen zwischen Putin und Macron seien zudem die Krisen in Libyen, Syrien und mit dem Iran.