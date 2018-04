Aufgewickelte Metallbänder auf dem Gelände der Salzgitter AG. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Im Handelsstreit zwischen der EU und den USA bemüht sich die EU-Kommission weiter darum, die am 1. Mai drohende Eskalation doch noch abzuwenden. Es gebe noch immer Kontakte zwischen beiden Seiten, sagte ein Behördensprecher in Brüssel.



In dem Streit geht es um Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte, die die USA im März erlassen hatte. EU-Unternehmen waren davon nach Druck aus Brüssel in letzter Minute ausgenommen worden. Die Befreiung wurde allerdings befristet und läuft zum 1. Mai aus.